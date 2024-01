redacao@odia.com.br (Agência Brasil) MEC divulgará a lista da 1ª chamada nesta terça-feira (30)





Candidatos que foram aprovados no Sisu 2024 relatam que acessaram a área do aluno e viram uma mensagem de aprovação em opções de curso que eles desejavam, mas que essa informação sumiu posteriormente. Contudo, o MEC informou que os resultados, com liberação prevista para esta terça (30), ainda não foram oficialmente divulgados.

Nas redes sociais, muitos alunos se queixam do mesmo problema. “9 hrs da manhã eu estava feliz, agora eu não sei obrigado sisu”, escreveu um candidato em seu perfil na plataforma de redes sociais X (antigo Twitter).

9 hrs da manhã eu estava feliz, agora eu não sei obrigado sisu pic.twitter.com/FqiqhZRLTl — PAIN (@kaua_pain) January 30, 2024





O iG pôde comprovar os casos de duas estudantes que receberam mensagens de aprovação ao acessar suas páginas de candidatas no Sisu 2024: Maria Elisabethe Oliveira Valença Almeida, no curso de Engenharia Química e Sabrina Gabriele de Souza Freire Beserra, em Engenharia de Computação, ambas no campus Belo Jardim da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Por volta de meia hora depois, o suposto resultado sumiu.





As estudantes informaram que seus dados pessoais, assim como as opções de universidade e curso delas permaneceram intactos. A única - e principal - mudança foi, de fato, o sumiço da mensagem que dizia “Parabéns Você foi selecionado na chamada regular”.

Por telefone, a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educação informou ao iG que o resultado não foi divulgado oficialmente ainda, e que as queixas dos alunos e questionamentos dos jornalistas foram enviadas à área técnica da pasta.

Questionada se houve algum problema técnico no sistema que possa ter revelado alguma informação antes do horário devido, a ascom do MEC informou que não recebeu nenhuma informação da área técnica sobre problemas dessa natureza, motivo pelo qual as reclamações estão sendo encaminhadas aos setores responsáveis para averiguação.

A assessoria do ministério informou ainda que quando o resultado for divulgado, responderá a todos que estão enviando perguntas enviando o link para conferir o resultado oficial. Por hora, a orientação aos alunos é apenas aguardar pela divulgação, prevista para a tarde desta terça (30), através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .