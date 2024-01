redacao@odia.com.br (Agência Brasil) MEC divulgou nesta quarta-feira a primeira chamada do Sisu

O MEC (Ministério da Educação) divulgou, na noite desta quarta-feira (31), o resultado da primeira chamada do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2024 . Para confirir os resultados, é necessário entrar no site do programa ( https://acessounico.mec.gov.br/sisu ). Inicialmente, o MEC havia previsto divulgar a lista de aprovada na terça-feira (30) . Problemas técnicos, porém, adiaram os planos da pasta.



Os candidatos aprovados na primeira chamada devem fazer a matrícula na instituição de ensino de 2 a 7 de fevereiro de 2024. Já quem não foi aprovado na primeira chamada precisa manifestar interesse em participar da lista de espera entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

De acordo com o MEC, o processo seletivo de 2024 do Sisu recebeu 1.271.301 de inscrições, o que corresponde a 57,6% do número de candidatos aptos para essa edição do programa (2.209.175). Essa foi a maior taxa de participação dos últimos sete anos.





O que é o Sisu?

Por meio do Sisu, é feita a seleção dos estudantes para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo país, tendo por base a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A lista considera o limite da oferta das vagas por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e o perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

Este ano são ofertadas 264.360 vagas, distribuídas entre as 127 instituições de educação superior participantes do programa.