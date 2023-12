Rovena Rosa/Agência Brasil Fuvest: confira os 10 cursos mais concorridos

Neste domingo (17), tem início a segunda fase da Fuvest . Os candidatos agora enfrentarão mais dois dias de provas dissertativas, diferentemente da primeira fase, que consistia apenas em questões de múltipla escolha. A divulgação dos aprovados está programada para o dia 22 de janeiro.

No domingo, haverá questões de Português e uma redação. Já na segunda-feira (18), haverá questões de duas a quatro disciplinas, dependendo do curso escolhido.

Ao todo, 99.573 pessoas se inscreveram para o vestibular . Assim como em 2023, os cursos mais concorridos serão Medicina, Psicologia e Relações Internacionais. Os candidatos vão concorrer a 8.147 vagas em cursos de graduação na Universidade de São Paulo (USP).

Confira a lista dos cursos mais concorridos da USP



Medicina em São Paulo - 117,7 candidatos por vaga; Medicina em Ribeirão Preto - 86,6 candidatos por vaga; Medicina em Bauru - 78,2 candidatos por vaga; Psicologia em São Paulo - 62,6 candidatos por vaga; Relações Internacionais - 51,7 candidatos por vaga; Psicologia em Ribeirão Preto - 37,8 candidatos por vaga; Audiovisual - 37,7 candidatos por vaga; Medicina Veterinária em São Paulo - 30,5 candidatos por vaga; Publicidade e Propaganda - 30,2 candidatos por vaga; Design - 29,6 candidatos por vaga





Para aqueles que almejam ingressar nas carreiras de Música, Artes Visuais e Artes Cênica há ainda a etapa das provas de competências específicas. Cada curso possui um calendário distinto: as provas para Música em Ribeirão Preto estão agendadas para o período de 3 a 6 de janeiro; para Artes Visuais, o teste ocorrerá em 4 de janeiro; e as provas de Artes Cênicas serão realizadas de 8 a 11 de janeiro.



Mais informações como a relação completa dos inscritos, os locais de realização das provas e a concorrência de mais cursos podem ser conferidas no site oficial da Fuvest . A matrícula inicia no dia 29 de janeiro. Confira o calendário dos principais vestibulares do Brasil.