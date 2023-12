Rovena Rosa/Agência Brasil Candidatos da Unicamp realizam primeiro dia de prova da segunda fase neste domingo

A Unicamp vai aplicar as provas da segunda fase do vestibular de 2024 neste domingo (3) e segunda-feira (4) em 22 cidades do Brasil. Para esta etapa, 13.447 candidatos aprovados na primeira fase são esperados. Eles vão concorrer a 2.537 vagas em 69 cursos de graduação.

Para quem ainda não consultou o local de prova, ainda está disponível no site da Comvest .

Nestes dias, o horário limite para acesso aos locais de prova é até às 13h. Recomenda-se que o candidato chegue com uma hora de antecedência. O tempo máximo para realizar o exame é de cinco horas e o tempo mínimo em sala é de duas horas.

Nos próximos dias 7 e 9 de dezembro, serão aplicadas as provas específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança. Elas acontecerão somente em Campinas. Os locais e horários estão disponíveis no site da Comvest também.

O que levar?

Os candidatos precisam estar com o documento original de identidade indicado na inscrição, caneta preta (em material transparente), lápis preto, borracha e garrafa de água. O uso de régua transparente e compasso também é permitido. Alimentos leves como bolachas, chocolates e frutas também estão autorizados.

O que não levar?

Relógios, equipamentos eletrônicos, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca-texto, boné, chapéu e bandana/lenço não estão permitidos.





A divulgação dos aprovados na primeira chamada será no dia 29 de janeiro.



De acordo com a Comvest, a abstenção deste ano foi a menor desde 2014. A comissão organizadora informou que 6,9% dos inscritos não compareceram para fazer a prova.

No dia da primeira fase, temas como racismo, inteligência artificial, colonização nos indígenas, música brasileira sob a ditadura foram abordados na prova.