Rovena Rosa/Agência Brasil Unicamp e a Fuvest solicitam que os candidatos leiam 9 obras obrigatórias para a realização das provas

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulga os locais de prova para a segunda fase do vestibular 2024 nesta quinta-feira (23). Segundo a instituição, foram 64.705 pessoas inscritas, que concorreram a 2.537 vagas, em 69 cursos de graduação. Seguem na disputa 13.447 participantes.

A Unicamp antecipou a lista dos aprovados na primeira fase e divulgou dia 16 de novembro. A prova, realizada em 29 de outubro , também já tem disponível a nota individual de cada candidato.

A segunda fase do vestibular acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro e o local poderá ser consultado no site da Comvest . Nestes dias, o horário limite para acesso aos locais de prova é até às 13h. Recomenda-se que o candidato chegue com uma hora de antecedência. O tempo máximo de prova é de cinco horas e o tempo mínimo em sala é de duas horas.

A divulgação dos aprovados na primeira chamada será no dia 29 de janeiro.

De acordo com a Convest, a abstenção deste ano foi a menor desde 2014. A comissão organizadora informou que 6,9% dos inscritos não compareceram para fazer a prova.

No dia da primeira fase, temas como racismo, inteligência artificial, colonização nos indígenas, música brasileira sob a ditatura foram abordados na prova.