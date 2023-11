Divulgação/ Ibilce Prédio da Unesp, em São Paulo

Acontece nesta quinta-feira (14) a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que conta com a inscrição de 67.430 estudantes. O exame vai ser realizado em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo, além Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Os candidatos que fizerem a prova hoje concorrem a 6.596 vagas em cursos de 24 cidades de São Paulo.

A primeira fase do vestibular da Unesp contém 90 questões de múltipla escolha das áreas de Linguagens e suas Tecnologias (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias.

Os estudantes deverão chegar a partir das 13h e os portões dos locais de prova serão fechados pontualmente às 14h. Os candidatos podem consultar o endereço em que farão o vestibular no site da Fundação Vunesp .

O que levar para a prova?

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:



Documento original, podendo ser: RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros, Identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe;

Caneta esferográfica com tinta preta;

Régua transparente.

A prova tem duração de cinco horas, mas o candidato pode se alimentar e se hidratar durante o exame.





Quando sai o resultado?

O resultado da primeira fase está previsto para ser divulgado em 4 de dezembro, segundo o calendário do Vestibular Unesp 2024.

A aplicação da segunda fase acontece em 10 e 11 de dezembro, com a divulgação do resultado final em 31 de janeiro de 2024.

O calendário completo com as demais datas consta no Manual do Candidato, que pode ser acessado nos sites da Unesp e da Vunesp.