A 1ª Fase da Fuvest, vestibular que garante vaga na Universidade de São Paulo (USP), ocorre no dia 19 de novembro, e a 2ª Fase nos dias 17 e 18 de dezembro. As provas de competência específica acontecem entre 11 de dezembro de 2023 e 11 de janeiro de 2024.

Às vésperas da prova, muitos estudantes têm focado os estudos em áreas específicas. Segundo dados levantados pela SAS Plataforma de Educação, alguns temas têm mais incidência do que outros na primeira fase do vestibular. Esses dados, contudo, não substituem a recomendação de se analisar todo o conteúdo programático estipulado no edital, mas auxiliam na hora dos estudos. Veja abaixo os principais temas cobrados na Fuvest:

Matemática: Geometria Plana, Trigonometria e Geometria Espacial lideram

Na disciplina de Matemática, a Geometria Plana continua a ser o tópico mais cobrado, representando 13,95% das questões. Em seguida, a Trigonometria figura com 12,21%, seguida pela Geometria Espacial com 10,33%.

Português: Interpretação Textual no centro das atenções

No campo do Português, a habilidade de "Interpretação Textual" permanece no centro das atenções, com uma expressiva taxa de incidência de 40,69%. Os candidatos devem garantir que estão bem preparados para enfrentar questões que envolvam a interpretação de textos.

História: O "Mundo Contemporâneo" ganha destaque

No que diz respeito à História, um novo destaque surge nos dados de 2023, com questões relacionadas ao "Mundo Contemporâneo" assumindo a liderança, abrangendo 12,62% das questões, segundo levantamento da SAS Plataforma de Educação. História do Brasil (Sistema Colonial), Idade Moderna, República Oligárquica e Antiguidade Clássica também são assuntos cobrados com mais incidência.

Geografia: "População" como protagonista

Em Geografia, o assunto "População" ocupa o primeiro lugar, com uma representação de 10,92%. Questões sobre Geopolítica e Questões Ambientais também são relevantes, cada uma contribuindo com 10,08%. Os candidatos devem estar atentos a esses tópicos.

Biologia: Enfoque em "Ecologia"

No campo da Biologia, "Ecologia" se destaca como o tópico mais abordado, com uma porcentagem significativa de 19,16%. Questões relacionadas à Fisiologia Animal e Humana, Genética, Botânica e Citologia também são essenciais para uma preparação sólida.

Física: Ênfase na Mecânica

Para a disciplina de Física, "Mecânica" é o grande destaque, com uma participação substancial de 39,62%. Tópicos como Eletricidade (17,61%), Termologia (11,32%), Óptica (9,43%) e Ondulatória (8,81%) também são cruciais para uma preparação bem-sucedida.

Química: Domínio da Físico-Química

Na área de Química, a Físico-Química se sobressai, abrangendo 35,16% das questões. Outros tópicos importantes incluem Química Geral, que atinge 31,87% de incidência nas provas, e Química Orgânica, Atomística e Bioquímica.

Leituras obrigatórias

A Fuvest também cobra dos candidatos a leitura obrigatória de 9 obras específicas. Isso significa que, durante as questões de literatura e língua portuguesa, perguntas específicas sobre o conteúdo dos livros listados devem ser cobradas como conhecimento prévio: