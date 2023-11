Reprodução: Flipar Ainda assim, os agentes não permitiram que ele retornasse à sala para terminar a prova. "Tentei argumentar, mas não tive apoio da coordenação do Enem", contou.

A nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 estará disponível na página do participante no dia 16 de janeiro de 2024 e a divulgação do gabarito oficial foi antecipada e será nesta terça-feira (17).

Ao contrário de outros vestibulares, que calculam a nota dos candidatos de forma proporcional ao número de acertos , isso é algo que não interfere totalmente no Enem. O sistema de pontuação do Exame utiliza o método de correção de Teoria de Resposta ao Item (TRI).





Ele analisa a coerência da totalidade de respostas certas do aluno. Por exemplo, na prova de Linguagens e Ciências Humanas, o aluno tem 90 questões para responder e entre elas há diferentes níveis de dificuldade: fáceis, intermediárias e difíceis.

Se dois alunos acertam 80 questões do primeiro dia, mas o primeiro aluno acerta mais questões fáceis e intermediárias e erra as mais difíceis, enquanto o segundo aluno acerta um número maior de questões intermediárias e difíceis e erra a maior parte das questões fáceis, a nota dele vai ser menor que a do primeiro.

Isso acontece porque o TRI entende que ao acertar mais questões fáceis e intermediárias, o aluno segue uma coerência, alcança o nível de conhecimento medido pela questão e usa seus conhecimentos para responder. E se ele acerta as difíceis e erra as fáceis, o TRI entende que ele precisou do famoso “chute”.