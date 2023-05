Marcos Santos/USP Imagens Segunda fase da Fuvest foi realizada nos dias 8 e 9 de janeiro

Cerca de 5.714 dos 10.662 candidatos aprovados no Vestibular da Fuvest em 2023 estudaram na rede pública de ensino, aponta um levantamento divulgado pela Universidade de São Paulo (USP) esta semana.

Segundo a universidade, o percentual (54,1%) é o maior já atingido desde o início da política de reserva de vagas destinadas a esses estudantes. A medida foi aprovada pelo Conselho Universitário da Universidade de São Paulo no ano de 2017.

As cotas, de acordo com a USP, foram adotadas de maneira escalonada desde o vestibular de 2018 - quando começou a valer - até que o total atingisse 50% das vagas destinadas a candidatos de escolas públicas.

Nas reservas de vagas também são consideradas o percentual de 37,5% de cotas para estudantes que se autodeclaram Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). O índice é equivalente à proporção desses grupos no Estado de São Paulo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja a distribuição das vagas:

Total de aprovados: 10.662 candidatos

Aprovados da rede pública: 5.714 candidatos

Aprovados PPI: 2.020 candidatos

O vestibular da Fuvest 2023 teve duas etapas. A primeira em dezembro de 2022 e a segunda em janeiro de 2023.

O total de inscritos no processo seletivo foi de 114.432 estudantes. Foram 8.230 vagas oferecidas para diversos cursos de graduação. A carreira de Medicina foi a mais procurada, com 118 candidatos por vaga.

Vestibular Fuvest 2024

Em andamento, o vestibular 2024 da Fuvest já esta com as inscrições abertas para pedidos de isenção e redução no valor da taxa de inscrição. Solicitações serão aceitas até 14 de julho.

Veja o cronograma da Fuvest 2024:

17 de agosto a 6 de outubro: Inscrições

19 de novembro: Provas da 1ª fase

17 e 18 de dezembro: Provas da 2ª fase

3 a 6 de janeiro de 2024: Provas de habilidades específicas

