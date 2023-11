Reprodução: Flipar Enem 2023





Neste domingo (5), ocorreu o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, e, como de praxe, as questões abordaram uma ampla gama de temas relevantes e contemporâneos.

Um dos assuntos tratados nas de questões de linguagens, ciências humanas e redação foi o cântico racista da torcida do Fluminense contra o Flamengo. Houve também menção a canção ‘Alegria, alegria’, de Caetano Veloso.

Confira abaixo os temas:

Caetano Veloso e "Alegria, alegria": A música;

Paulo Freire e a pedagogia da autonomia;

Tela de Lasar Segall;

História da Palestina e migração de judeus para o Brasil;

Espetáculo de dança com mulheres sem a parte de cima da roupa;

Valorização da identidade indígena;

Questões relacionadas ao machismo;

Ditadura militar no Brasil e a censura no período;

Envelhecimento da população;

Mudanças climáticas e aquecimento global;

Violência de gênero e racial;

Esportes eletrônicos.

Além das questões, o tema da redação deste ano é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil." Essa escolha reflete a relevância de abordar as questões de gênero e o trabalho não remunerado das mulheres.

O segundo dia ocorrerá no domingo que vem (12), com questões de matemática e ciências da natureza.





Enem 2023

O ENEM é uma das provas mais aguardadas e abrangentes do Brasil, abrindo portas para milhares de estudantes que buscam o acesso ao ensino superior. Em 2023, o número de inscritos cresceu em comparação com o ano anterior.

Neste ano, 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para fazer o exame. No ano passado, o número foi de 3,4 milhões de pessoas.

A realização do exame continua sendo uma etapa importante para muitos estudantes que buscam o ensino superior, independentemente das questões políticas e das metas de inscrição.