Marcelo Camargo/Agência Brasil - 21.11.2022 Estudantes participam do segundo dia de Enem

Nos próximos dois domingos, 5 e 12 de novembro, a cidade de São Paulo dará gratuidade no transporte de ônibus para os candidatos que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A gratuidade no transporte público estará em vigor das 9h às 21h nos dias das provas. Durante esse período, os candidatos poderão embarcar e desembarcar pela mesma porta dos ônibus, sem a necessidade de pagamento de tarifa. O fechamento dos portões dos locais de prova ocorre às 13h.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a SPTrans supervisionará a operação dos ônibus ao longo do domingo e aumentará a frota de determinadas linhas que atendem áreas onde há grande concentração de estudantes.

A iniciativa da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem como objetivo assegurar que os candidatos tenham acesso facilitado aos locais de realização do Exame. Inúmeros estudantes haviam demonstrado preocupação com os locais designados, alguns consideravelmente distantes de suas residências.

O governo Lula (PT) confirmou que, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), aproximadamente 1% dos inscritos foram afetados – o que representa cerca de 50 mil candidatos, concentrados principalmente em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Por essa razão, terão a oportunidade de realizar as provas em dezembro.

No dia 29 de outubro, o Inep informou que os alunos que moram a mais de 30 km dos locais de prova podem solicitar a mudança no local entre os dias 13 e 17 de novembro, com um canal específico para solicitações disponível na página do participante no site do Enem. As provas para os que solicitarem a nova data serão realizadas em 12 e 13 de dezembro, em locais mais próximos de suas residências.

Mandato de Sâmia Bomfim questiona MEC

A equipe da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) acionou o Ministério da Educação (MEC) nessa segunda-feira (30) para questionar a distância entre os locais de prova do Enem e as residências dos candidatos. Essa ação foi realizada em colaboração com a vereadora de São Paulo, Luana Alves (PSOL-SP).

Os locais de prova foram divulgados pelo Inep na terça passada, dia 24. De acordo com as regulamentações do Exame, as provas devem ser aplicadas a uma distância máxima de 30 km das residências dos participantes.

No entanto, desde a divulgação dessas informações, muitos alunos têm expressado preocupações em relação ao Inep, visto que existem casos em que os locais de prova estão a 60 km de distância, o dobro da recomendada.