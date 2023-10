Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 29/06/2023 Mandato de Sâmia Bomfim segue em atividade apesar da licença médica da deputada federal

A equipe da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) acionou o Ministério da Educação (MEC) para questionar a distância entre os locais de prova do Enem e os domicílios dos candidatos. O protocolo foi feito em conjunto com a vereadora da cidade de São Paulo (SP), Luana Alves.

A informação foi divulgada por meio do perfil do Instagram da deputada federal na tarde desta segunda-feira (30).

A prova do Enem será realizada nos dias 5 e 12 de novembro e os locais de prova foram divulgados na semana passada, dia 24.





De acordo com o regulamento do Exame, as provas devem ser aplicadas em uma distância máxima de 30km da residência dos participantes e desde a divulgação dessas informações, muitos alunos têm questionado o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pois há casos em que o local de aplicação da prova fica a 60km de distância, o dobro do recomendado.

No dia 29 de outubro o INEP informou que os alunos que moram a mais de 30km dos locais de prova, podem pedir para fazer o Enem entre os dias 13 e 17 de novembro e que a página do participante, no site do Enem, terá um canal específico para a solicitação.

Segundo o Instituto, os casos são restritos a um universo aproximado de 1% dos inscritos, o que significa em torno de 50 mil candidatos, e estão concentrados, majoritariamente, em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.