Reprodução: Agência Brasil Os entrevistados afirmaram que o acesso à educação é desigual.

O levantamento “ Global Education Monitor” revela que 53% dos brasileiros acreditam que uma educação de qualidade contribui para a redução das desigualdades no país. Segundo a pesquisa feita pelo instituto Ipsos, para 44% dos entrevistados o acesso desigual é maior obstáculo do sistema educacional brasileiro. Na média global 51%, dos ouvidos a afirmaram que a educação é fundamental para construção de uma sociedade igualitária .

O estudo ouviu pessoas de 29 países, entre 23 de junho e 7 de julho, por meio de uma plataforma digital. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países que mais desaprovam a estrutura e a metodologia nacional de ensino, somando 57% de reprovação. Em seguida, estão Argentina (69%), Hungria (67%), Peru (65%) e Colômbia (59%).

Esperança na educação

Apesar das críticas, os brasileiros se mantêm otimistas. Dados do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) mostram que mais da metade da população (59%) acredita que nos próximos quatro anos haverá melhorias na educação pública.

O instituto Ipsos também realizou uma pesquisa para saber o que preocupa o mundo. De acordo com o relatório What Worries the World?”, a pobreza e a desigualdade social são os temas que mais causam apreensão entre os brasileiros. A criminalidade e violência são a 2ª maior preocupação nacional (40%). Em 3º lugar, 35% dos brasileiros temem pelas más condições de saúde.