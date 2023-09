Construção da argumentação

Nessa competência são avaliados elementos relativos à estruturação lógica e formal das partes do texto. A organização textual requer que as frases e os parágrafos estabeleçam uma relação que garanta uma sequência coesa no texto, onde as ideias seja interdependentes. A coesão textual é mantida através do uso de preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais, que estabelecem conexões entre orações, frases e parágrafos.