Juca Varella/Agência Brasil - 28.04.2023 Estratégia deve se estender para, pelo menos, oito capitais

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com o Instituto Promundo, lançou nesta terça-feira (23) a estratégia Primeira Infância Antirracista (PIA). O projeto pretende capacitar profissionais para o combate ao racismo já na infância.

A solenidade ocorreu no período da manhã, às 9h, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. A estratégia, que deve se estender para outras sete capitais brasileiras, é voltada para agentes da educação, saúde e assistência social.

A Primeira Infância Antirracista pretende sensibilizar os porfissionais sobre os impactos do racismo no desenvolvimento das crianças. O projeto também é uma maneira de mobilizar a sociedade sobre práticas antirracistas no cotidiano de serviços de educação infantil.

“Também a gente fala como as famílias e cuidadores podem promover uma parentalidade antirracista, uma educação antirracista, independentemente se seus filhos são crianças negras, indígenas ou brancas”, disse a especialista em Desenvolvimento Infantil do Unicef, Maíra Souza.

“A PIA nasce com essa provocação, ou seja, com a ideia de não só sensibilizar sobre os impactos do racismo, mas também ter algo propositivo, oferecer caminhos, soluções e ferramentas que as pessoas possam incorporar e serem, de fato, antirracistas”, afirmou.

Com a PIA, a Unicef também procura dar maior visibilidade para o racismo e usar práticas preventivas e que possam reduzir os efeitos e o impacto do racismo nas crianças.

Junto com o projeto, será lançada uma série de materiais como cadernos e webséries, que estarão disponíveis de forma gratuita no site do Unicef .

