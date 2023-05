Arquivo / Agência Brasil Inscrições começaram nesta segunda-feira (22)

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os interessados podem se candidatar até o dia 2 de junho no portal do Encceja .

O exame é gratuito e garante para jovens e adultos, maiores de 18 anos, um certificado do ensino fundamental ou médio - a certificação equivale ao diploma de conclusão das duas etapas. Estudantes que desejam apenas realizar o exame do ensino fundamental podem ter a partir de 15 anos.

Veja o cronograma do Encceja 2023:



Inscrições: 22 de maio até 2 de junho

Provas: 27 de agosto

Divulgação do gabarito: 11 de setembro

Resultados: 22 de dezembro

Entenda a prova:



O teste é composto por quatro provas objetivas com 30 questões de múltipla escolha cada. Além disso, o candidato também irá fazer uma redação de até 30 linhas no modelo dissertativo-argumentativo, o mesmo utilizado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Temas abordados na prova que certifica o ensino fundamental:

ciências naturais;

matemática;

língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física e redação

história e geografia;

Temas da prova que certifica o ensino médio:

ciências da natureza e suas tecnologias;

matemática e suas tecnologias;

linguagens, códigos e suas tecnologias e redação;

ciências humanas e suas tecnologias.

Para que o candidato consiga obter o certificado de conclusão é necessário que ele atinja, no mínimo, 100 pontos em cada uma das provas. Já na redação, a nota deve ser igual ou superior a cinco.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.