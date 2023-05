Reprodução/Flipar - 16.05.2023 Em fevereiro de 2023, o ChatGPT foi oficialmente lançado no Brasil

O chatbot de Inteligência Artificial (IA) mais comentado e popular do momento vem ganhando fãs e, também, haters em diversas partes do mundo. Desenvolvido para criar histórias, responder dúvidas, aconselhar, solucionar problemas e outras dezenas de coisas, a ferramenta tem uma linguagem fluida e natural e já alcançou mais de 100 milhões de usuários desde o seu lançamento, em novembro de 2022.



Com um diálogo que se assemelha ao humano, o ChatGPT tem recursos que podem auxiliar estudantes de diversas idades e facilitar a rotina dos alunos.

Segundo o professor o Paulo Jubilut, biólogo e mestre em ciências e tecnologia, a Inteligência Artificial pode ajudar os estudantes a obterem respostas rápidas, além de fazer com que seja possível compreender conceitos complexos e explicações detalhadas sobre assuntos que, as vezes, podem não ter sido entendidos durante as aulas, por exemplo.

No entanto, apesar das vantagens trazidas pela ferramenta, Jubilut explica que é preciso que os alunos sejam instruídos pelos professores a fazerem boas perguntas e que tenham um olhar crítico sobre as respostas que o chatbot fornece. Além disso, também é necessário que os profissionais da educação incentivem os estudantes a utilizarem o sofware de maneira ética.

'É possível que algumas pessoas tentem utilizar o software de forma desonesta, como, por exemplo, para copiar respostas de exercícios ou plagiar trabalhos. No entanto, isso não é culpa do ChatGPT em si, mas do comportamento inadequado dos usuários', explica.



A Sheila Suzuki, estudante de Letras e concurseira, conheceu o ChatGPT por meio do esposo que é profissional de TI e, de imediato, se apaixonou pela ferramenta que ela afirma usar diariamente para realizar atividades da faculdade e para estudar para os concursos.

"Quando eu preciso fazer uma dissertação ou um artigo sobre algum assunto, por exemplo, ao invés de procurar de forma muito complicada eu, simplesmente, escrevo pra ele o que eu preciso e ele me da as respostas. Também utilizo muito quando preciso infromações de maneira rápida", afirma.

No entanto, não são só estudantes que estão virando os olhares para o ChatGPT. Diversas Edtechs já olham com ambição para o software de IA como uma promessa para utilização do mesmo em sala de aula em um futuro não tão distante assim. Mas o mestre em tecnologia afirma que, apesar disso, o chat não substitui o professor.

'É possível que o chatbot seja utilizado em sala de aula como uma ferramenta complementar de ensino, ajudando a responder dúvidas dos estudantes, fornecendo exemplos e explicações mais detalhadas, além de ser uma forma de incentivar a participação dos alunos. Porém, o chat não substitui o professor. A ferramenta precisa ser integrada ao processo de ensino, mantendo um equilíbrio com outras formas de interação e aprendizagem em sala de aula', finaliza.

Veja 8 comandos para turbinar sua rotina de estudos com o ChatGPT

Mapas mentais 🧠

A primeira técnica serve para ajudar a fazer mapas mentais, uma estrutura visual que auxilia a organizar ideias relacionadas a um tópico central. E o ChatGPT pode ajudar a montar esse mapa. Quanto mais informações receber, melhor ficará o resultado. Se você tá estudando sobre fotossíntese, por exemplo, você pode digitar os comandos:

Tópico: fotossíntese

Crie um mapa mental sobre o tópico acima.

Liste a ideia central, os ramos principais e os sub-ramos.

A partir desses ramos e sub-ramos que ele deu, é possível desenhar o mapa mental no caderno ou no computador mesmo.

Cronograma de estudo 📅

Uma das grandes dificuldades na hora de estudar é saber por onde começar. Para facilitar a organização, o ChatGPT pode criar um calendário de estudos. É preciso ser específico sobre o assunto, e sobre como e quando gostaria de estudar. É possível fazer um plano de estudos para o dia, semana, ou períodos maiores de tempo. Para um cronograma de revisão para o sistema digestório, por exemplo, basta digitar o comando:

Tópico: Sistema digestório

Crie um cronograma de estudos para um estudante de vestibular revisar o sistema digestório.

O cronograma deve cobrir uma semana.

O cronograma deve dividir o tópico acima em tópicos individuais de aprendizagem.

O cronograma deve incluir pausas para alimentação, pausas para exercícios e dormir.

Cada dia deve ser exibido em blocos de tempo.

Simulado personalizado📝

Uma ótima maneira de estudar é por meio de questões, mas nem sempre é fácil achar na internet exercícios que são exatamente sobre determinado assunto. Você pode usar o ChatGPT para gerar um banco de questões no estilo da prova que você vai fazer. Por exemplo:

Tópico: Segunda Guerra Mundial

Escreva uma pergunta de múltipla escolha sobre o tópico acima com 1 resposta correta e 4 respostas incorretas.

As respostas devem ser rotuladas de A a E.

Cada resposta deve ter uma explicação.

Questões discursivas 📚

Além dos exercícios de múltipla escolha, você pode pedir paro chat elaborar questões discursivas, depois corrigindo cada uma. Assim, é possível realizar uma revisão ativa dos temas estudados. Por exemplo:

Tópico: Reino Monera

Você vai me fazer uma pergunta sobre o tema acima.

Você vai esperar e então eu darei uma resposta.

Depois que eu responder, você dirá se minha resposta está correta ou incorreta e fornecerá uma explicação.

Resumo 💭

Ao repassar uma determinada matéria, peça para o ChatGPT escrever um texto sobre um tópico específico. Formule o seguinte:

Tópico: Fluxo de energia na cadeia alimentar

Eu quero que você aja como um redator e escreva um texto curto sobre o tópico acima. Pesquise o tópico acima, formule uma tese e crie um texto informativo de até 3 parágrafos.

Explicação de conteúdos🗣️

Sabe quando você está estudando e lê um texto cheio de palavras difíceis, ou então você não consegue entender um conceito no texto e fica travado naquele assunto? O ChatGPT pode reformular o texto incompreendido ou mostrar uma nova definição para o conceito. Por exemplo:

Tópico: Polialelia

Eu quero que você dê uma definição sobre o tópico acima. Pesquise sobre o tópico acima, escreva a definição do conceito em um parágrafo, e dê 3 exemplos abaixo da definição em forma de lista.

Flashcards

Use o ChatGPT para criar flashcards sobre um tópico, inserindo as informações que você deseja lembrar e solicitando um flashcard pra ele. Por exemplo:

Tópico: Fotossíntese

Eu quero que você crie uma tabela de 2 colunas com 5 perguntas e respostas sobre o tópico acima no formato:

Pergunta | Resposta

Argumentos e soluções

Para complementar uma dissertação, você pode pedir para o ChatGPT listar soluções sobre um tópico específico e mostrar sugestões sobre como enfrentar uma determinada situação. Por exemplo:

Tópico: Aquecimento Global

Eu quero que você sugira soluções e medidas viáveis para o enfrentamento do tópico acima. Cite 3 sugestões sobre o que poderia ser feito.



