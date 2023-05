Marcos Santos/USP Imagens Inscrições para Fuvest começam nesta segunda-feira (15)

Teve início nesta segunda-feira (15), às 12h, o prazo para candidatos solicitarem a redução ou a isenção da taxa de inscrição da Fuvest 2024. Os vestibulandos têm até o dia 14 de julho para se inscrever em uma da três modalidades oferecidas.

Veja quais são as modalidades isenção:

Isenção concedida pelo Conselho Curador da Fundação Universitária para o Vestibular;

Redução de 50% no valor da inscrição concedido pelo Conselho Curador da Fundação Universitária para o Vestibular;

Redução de 50% de acordo com os termos da Lei Estadual nº 12.782, de 20/12/2007;

Para conseguir os benefícios oferecidos pelo Conselho da Fuvest, o candidato precisa ter cursado todo o ensino médio em instituições da rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).

Além disso, estudantes com renda familiar de até R$ 1.980,00 também são elegíveis as vagas. Os interessados em pedir a redução de 50% devem comprovar a renda familiar de R$ 2.640,01 a R$ 3.960,00.

Já na terceira modalidade, a redução de 50% da taxa pela lei estadual, o candidato precisa comprovar que é estudante e que está regularmente matriculado e frequentando o ensino médio, cursinho pré-vestibular ou curso superior. A renda familiar nesta modalidade deve ser de, no máximo, R$ 2.640,00.

O resultado com o nome dos contemplados pelo benefício será divulgado no dia 03 de agosto.

Calendário Fuvest 2024

14/05 a 14/07 — pedidos de redução e isenção de taxa de inscrição;

03/08 — divulgação do resultado dos pedidos de isenção e redução;

17/08 a 06/10 — inscrições Fuvest 2024;

19/11 — prova da 1ª fase;

17 e 18/12 — provas da 2ª fase;

03 a 06/01/24 — provas de habilidades específicas.

