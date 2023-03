Marcello Casal/Agência Brasil Os aprovados nesta etapa terão desta terça até 30 de março para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição e garantir a bolsa.

O Prouni divulga nesta terça-feira (21) o resultado da segunda chamada dos candidatos pré-selecionados no programa, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior.

Apesar de o edital não estabelecer um horário para divulgação, o MEC prevê que o resultado seja publicado no decorrer desta terça (21).

Como saber se eu fui classificado?

Após a divulgação, o candidato deve acessar o site do programa: http://acessounico.mec.gov.br/prouni

De acordo com cronograma divulgado pelo programa, os estudantes aprovados nesta etapa devem comprovar as informações prestadas no ato de inscrição até terça até 30 de março para garantir a bolsa.

O candidato pode autenticar os dados de forma virtual ou presencial nas instituições para as quais foram pré-selecionados, no entanto, as orientações mudam de conforme a universidade.

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100% da mensalidade) em instituições de ensino superior particulares.

Para realizar a inscrição o estudante deve ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ou 2022 e ter obtido uma nota mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e superior a 0 na redação.

Além disso, também é necessário que a renda familiar bruta mensal per capita do estudante que deseja concorrer às bolsas integrais seja de até um salário mínimo e meio (R$ 1.953 por pessoa).

Atenção: quem não concluir esta fase não consegue participar de eventual etapa complementar de seleção ou efetuar a matrícula e perde a bolsa.

Cronograma do Prouni

Resultado da segunda chamada: 21 de março.

Comprovação de informações da segunda chamada: 21 a 30 de março.

Prazo para manifestar interesse na Lista de Espera: 5 e 6 de abril.

Divulgação do resultado da lista de espera: 10 de abril.

