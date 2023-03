Milca de Oliveira - 09.03.2023 Enem digital era aplicado em laboratórios de Informática contratados pelo Inep

A partir deste ano a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) não deve mais acontecer, informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ), órgão ligado ao Ministério da Educação ( MEC ). O órgão decidiu extinguir o exame devido aos altos custos de aplicação e o baixo interesse por parte dos candidatos. A partir de agora, a aplicação será apenas através de provas impressas.

Com início em 2019, o Enem Digital foi realizado durante três anos. No modelo, as provas eram iguais as tradicionais (impressas), no entanto, neste formato os estudantes iam até os locais de aplicação e realizavam o exame num computador em vez de responder as questões no papel.

Segundo o Inep, no último ano foram oferecidas cerca de 100 mil vagas para a modalidade digital, mas apenas 65.066 estudantes se inscreverem e menos da metade compareceu para realizar a prova no dia.

No primeiro dia do exame, 32.376 candidatos compareceram aos locais das provas, o que equivale a aproximadamente 49,7% dos inscritos.

Durante o segundo dia de prova, o número de estudantes presentes diminuiu ainda mais, caindo para 29.888, cerca de 46%.

Além disso, o custo do Enem digital em 2022 foi de R$ 25,3 milhões. Por candidato, o valor ficou em cerca de R$ 860, quase 7 vezes mais que a prova impressa que saiu em torno de R$ 160. No total, o último Enem impresso custou R$ 324 milhões. O exame foi realizado por mais de 2 milhões de estudantes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.