Nos dias 23 e 24 de março, a Maple Bear , líder global em educação bilíngue e

representante oficial das melhores práticas de ensino canadense, nas quais

baseia sua metodologia de ensino, vai realizar a Canada Fair , sua primeira feira

educacional dedicada aos brasileiros que planejam estudar no Canadá.

O evento irá reunir instituições de ensino pós-secundário, como Air Canada ,

Conestoga e ILAC, de diversas províncias canadenses com o objetivo de

proporcionar aos visitantes uma imersão no Ensino Superior do país. A feira será

em São Paulo e terá entrada gratuita para quem fizer inscrição

antecipadamente. Os ingressos são limitados.

Durante os dois dias, o público terá acesso a palestras e stands de colleges e

universidades onde poderão acessar informações sobre as diferentes

modalidades de ensino disponíveis, como intercâmbios, Summer Camp de

férias, graduação, além de poder conversar com empresas especializadas em

procedimentos relacionados aos vistos e imigração.

“O Canadá é um dos países que mais recebem estudantes do mundo todo,

principalmente do Brasil. A feira é mais uma oportunidade para pavimentarmos

o caminho para esse público, composto tanto por alunos da Maple Bear quanto

por visitantes, oferecendo suporte necessário para planejamento e realização

de um importante sonho acadêmico”, explica André Quintela, CEO da Maple

Bear para América Latina.

A Maple Bear atende hoje cerca de 60% dos estudantes de educação bilíngue no

país e se diferencia por oferecer um modelo de High School que amplia as

oportunidades de ensino no exterior. Os alunos têm acesso a uma

aprendizagem personalizada, que inclui uma plataforma de ensino e avaliação

exclusiva, e ao Counselling, um programa de aconselhamento estudantil para

planejamento de carreira dos alunos que sonham com uma graduação fora do

país.

Além disso, a Maple Bear concede dupla certificação no Brasil e no Canadá -

Dual Diploma - aos alunos que concluírem o Ensino Médio na rede. A

diplomação internacional é fruto de uma parceira exclusiva com o Ministério da

Educação da Província de New Brunswick, no Canadá.

A Canada Fair será sediada no Renaissance São Paulo Hotel, no Jardim Paulista.

Para garantir a entrada gratuita, é necessário realizar inscrição antecipada pelo

site do evento. Será cobrada uma taxa para ingressos adquiridos nos dias da

feira.

Veja as datas da Maple Bear Canada Fair

23 de março - 16h às 21h

24 de março - 11h às 21h.

Local: Renaissance São Paulo Hotel - Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista, SP.

Inscrições: https://eventos.maplebear.com.br/maple-bear-canada-fair/

A entrada é gratuita e as vagas são limitadas.

Sobre a Maple Bear

Com origem em North Vancouver , British Columbia, Canadá , e com 550 escolas

em 35 países, atendendo mais de 51 mil alunos, a Maple Bear Canadian School é

líder mundial em educação bilíngue, oferecendo Educação Infantil, Ensino

Fundamental e Médio de alta qualidade, fundamentado nas práticas que

posicionam a educação canadense entre as melhores do planeta. Ministrada em

um ambiente seguro e estimulante e com uma abordagem multicultural e

centrada no aluno, a metodologia Maple Bear desenvolve a curiosidade, a

imaginação, a experimentação e a descoberta, despertando nos alunos uma

verdadeira paixão por aprender ao longo de toda a vida. Presente em todos os

estados brasileiros e com 189 escolas, a Maple Bear atende cerca de 60% dos

estudantes de educação bilíngue no país. A rede faz parte das operações do

Grupo SEB - um dos maiores grupos educacionais do Brasil e do mundo.

