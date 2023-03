Reprodução: Agência Brasil Os interessados no financiamento estudantil deverão se inscrever até o dia 10 de março

Começou nesta terça-feira (7) o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) 2023. Os candidatos interessados têm até sexta-feira (10) para se inscrever.

As inscrições devem ser feitas no portal do Fies . Os candidatos podem escolher até três opções de cursos em instituições privadas de ensino.

O Fundo de Financiamento Estudantil Fies é o programa pelo qual o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior enquanto eles cursam a faculdade.

Segundo o Ministério da Educação, os estudantes poderão escolher financiamentos em 1.389 instituições privadas de ensino de todo o Brasil.

O estado de São Paulo é o que registra maior número de vagas (9.542), enquanto o estado de Roraima é o que tem menos oportunidades (149).

Veja o que o candidato precisa para se inscrever:

ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (entre 2010 e 2022);

tenha tirado pontuação média nas cinco provas igual ou superior a 450, e nota superior a zero na redação;

não ter participado da edição como "treineiro";

possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.

Cronograma

Inscrições: 7 a 10 de março através de https://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/usuario-login

Resultados (pré-selecionados): 14 de março

Complementar inscrição: 15 a 17 de março no https://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/usuario-login

Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio.

