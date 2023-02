Marcos Santos/USP Imagens Segunda fase da Fuvest foi realizada nos dias 8 e 9 de janeiro





A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) , responsável pela prova de ingresso da USP (Universidade de São Paulo), divulgou nesta sexta-feira (17) a lista de estudantes aprovados na terceira chamada do vestibular.

A lista pode ser consultada no site da Fuvest . Os aprovados deverão realizar a matrícula nos respectivos cursos entre o dia 23 de fevereiro, a partir das 8h, e o dia 24 de fevereiro, até às 16h.

Após receber o link da matrícula, o estudante terá de preencher um formulário eletrônico, além de precisar enviar a documentação exigida pela Universidade no formato digital. Uma segunda etapa virtual consiste na confirmação da matrícula pelo candidato entre os dias 6 e 8 de março.





Os vestibulandos que não constaram na lista de nenhuma das três chamadas divulgadas poderão se inscrever na lista de espera de 1° a 3 de março. O início das aulas na Universidade de São Paulo está ptrvisto para acontecer no dia 13 de março.

Para aqueles que não foram convocados nas três chamadas já divulgadas, é possível fazer a manifestação de interesse para a lista de espera de 1º a 3 de março (até as 17 horas). O início das aulas na USP está previsto para o dia 13 de março.

A prova foi realizada nos dias 8 e 9 de janeiro, com cerca de 30,1 mil candidatos inscritos. No primeiro dia, os estudantes fizeram as provas de Redação e Português, ao qual houve uma taxa de abstenção de 7,2%. No segundo dia, os candidatos responderam questões relacionadas a áreas do conhecimento do curso pretendido. O índice faltoso subiu para 8%.



