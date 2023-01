USP Imagens Nesta sexta-feira (27) também foi liberado o gabarito oficial da segunda fase

Nesta sexta-feira (27), às 12h, a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pela prova de ingresso da Universidade de São Paulo (USP), divulgou a lista da 1ª chamada do vestibular 2023. Além disso, o gabarito oficial da segunda fase da prova também foi disponibilizado no site.

Agora, os candidatos selecionados devem afazer a matrícula virtual até no dia 31 de janeiro, a partir das 8h, tendo até às 16h do dia 6 de fevereiro para finalizar o processo.

Você pode conferir a 1ª chamada e o gabarito no site da Fuvest.

Os resultados saíram com alguns dias de antecedência, tendo sido divulgado no calendário inicial que a 1ª chamada viria a público no dia 30 de janeiro (segunda-feira). A antecipação não foi informada. Entretanto, apenas no dia 30 os alunos terão acesso às redações e conseguirão conferir o desempenho na área do candidato .

A prova foi realizada nos dias 8 e 9 de janeiro, com cerca de 30,1 mil candidatos inscritos. No primeiro dia, os estudantes fizeram as provas de Redação e Português, ao qual houve uma taxa de abstenção de 7,2%. No segundo dia, os candidatos responderam questões relacionadas a áreas do conhecimento do curso pretendido. O índice faltoso subiu para 8%.

