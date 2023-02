Antonio Scarpinetti/Unicamp Uso de máscaras foi exigido durante o vestibular da Unicamp

Nesta quinta-feira (16), a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp ( Comvest ) alterou uma orientação que era direcionada aos calouros do Vestibular 2023 sobre a exigência do comprovante da vacina contra Covid-19 para a matrícula na instituição. Agora, o documento não consta mais na lista de itens obrigatórios para que os estudantes possam frequentar as aulas.

No entanto, a Universidade Estadual de Campinas ressalta que segue recomendando que os estudantes cumpram, de forma rigososa, o cronograma de vacinação.

"Não é mais obrigatória a comprovação do ciclo vacinal contra a Covid-19 para frequentar as aulas, mas o Comitê Científico de Contingenciamento do Coronavírus da Unicamp recomenda o cumprimento rigoroso do cronograma de vacinação e a continuidade de inserção dos dados vacinais nos sistemas da Diretoria Acadêmica (DAC) e da Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH), respectivamente, com o objetivo de realizar a vigilância epidemiológica da doença em seus campi", diz o texto da Comvest publicado nesta quinta (16).

O motivo da mudança é a decisão do governo do estado de São Paulo divulgado nesta quarta que proibe a exigência do passaporte da vacina em estabelecimentos públicos e privados, incluindo instituições de ensino. A instituição de ensino informou, no mesmo dia, que iria mudar as regras que exigiam a comprovação a alunos e servidores.

"A reitoria da Unicamp informa que iniciará estudos visando adequar a universidade ao recente decreto do governo estadual.", disse a instituição.

As matrículas de calouros na Unicamp tiveram início no dia 7 de fevereiro, na primeira chamada. Esta semana ocorreu uma segunda convocação para os estudantes. No entanto, o comprovante vacinal não era exigido para esta reserva de vaga, mas dentro de um prazo de 30 dias junto com outras documentações pessoais e acadêmicas.

A universidade também estuda a alteração do uso de máscaras de proteção contra a Covid, que era obrigatório.

