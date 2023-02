Reprodução Enem

Nesta quinta-feira (9), o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. As notas já estão disponíveis para consulta na Página do Participante .

Inicialmente, os resultados seriam disponibilizados apenas na segunda-feira (13), no entanto, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou a mudança da data nesta quarta (8), durante a divulgação dos dados do Censo Escolar da Educação Básica.

Com as notas já disponíveis, veja como é possível utilizá-las:

Sisu Prouni Fies Instituições privadas Universidades internacionais

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada disponibiliza vagas para estudantes em instituições de ensino públicas, tais como: universidades federais, universidades estudais, institutos federais, dentre outros.

Podem participar estudantes que fizeram o Enem 2022 e obtiveram uma nota superior a zero na prova de redação.

Veja as datas do SiSU 2023

Prazo de inscrição: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado: 07 de março

Prouni

O Programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo para estudantes em universidades particulares. De acordo com as regras do programa, as bolsas podem ser desde integrais até parciais (50%).

Para poder paerticipar do programa, os participantes devem ter realizado o Enem 2022 e alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. A redação também não pode ter sido zerada.

Ainda há a exigência de que os estudantes comprovem uma renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral. O exigido para as bolsas parciais é de uma renda mensal de no máximo 3 salários mínimos.

Além disso, o programa pede que, obrigatoriamente, os estudantes tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública. Há a opção para quem estudou em escola particular, no estanto, na condição de bolsista integral.

Pessoas com deficiência também podem se beneficiais com o programa, além de professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que integrem o quadro de pessoal permanente de alguma instituição pública.

Veja as datas ProUni 2023

Prazo de inscrição: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado da 1ª chamada: 7 de março

Resultado da 2ª chamada: 21 de março

Matrículas pré-selecionados 1ª chamada: 7 a 16 de março

Matrículas pré-selecionados 2ª chamada: 21 a 30 de março

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil oferece financiamentos dos estudos em instituições de ensino privadas.

Podem participar do programa estudantes que tenham realizado o Enem, a partir da edição de 2010, que obtiveram média nas notas cinco provas do exame igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado na redação.

A exigência é de que as pessoas que pessam o financiamento tenham renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

Veja as datas Fies 2023

Prazo de inscrição: 7 a 10 de março

Resultado em chamada única: 14 de março

Instituições privadas

Diversas instituições privadas de ensino superior utilizam a nota do Enem processo seletivo. Algumas delas, inclusive, oferecem descontos nas mensalidades de acordo com o desempenho do candidato no exame. No entanto, as regras variam de universidade para universidade.

Universidades internacionais

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio também permite que os estudantes possam iniciar uma faculdade fora do Brasil. O Ministério da Educação tem acordo com diversas instituições de países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá. Mas vale o alerta que, em alguns casos, a instituição pode exigir que o jovem passe pelo processo seletivo local antes doo ingresso.

Além disso, a maioria das universidades internacionais seguem calendários diferentes dos utilizados no Brasil. Portanto, é necessário ficar atento e pesquisar diretamente no site de cada uma as datas corretas.

