Reprodução/Wikipedia Universidade oferece 7.680 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo; matrícula deve ser feita pela internet de quinta (2) a terça (7)

A Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" ( Unesp ) dilvugou às 10h desta quarta-feira (1º) a lista dos candidatos aprovados na primeria chamada do vestibular de 2023.

Agora, os aprovados devem afazer a matrícula virtual do dia 2 ao dia 7 de fevereiro no Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad).

Ao todo, 67.657 candidatos se inscreveram para os exames da Unesp deste ano, sendo que 32.066 passaram para a segunda fase. Esses estudantes concorreram às 7.680 vagas da universidade, espalhadas por 24 cidades do estado de São Paulo.

Confira a lista de aprovados aqui .

