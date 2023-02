Jefferson Rudy/Agência Senado - 01.01.23 Os presidentes da República, Lula, e do Senado, Rodrigo Pacheco

À véspera da eleição à presidência do Senado, a disputa entre Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Rogério Marinho (PL-RN) movimenta as negociações na composição de cargos de confiança do poder executivo.

Integrantes do governo e senadores da base aliada passaram esta segunda negociando nomes, depois que parlamentares de legendas que compõem o governo, sobretudo União Brasil e PSD , anunciaram apoio a Marinho , ex-ministro de Jair Bolsonaro.

Antes indeciso em seu voto, o senador Efraim Filho (União-PB) negociou Jackson Silva Henrique na superintendência dos Correios na Paraíba . Mas o senador não admitiu claramente o acordo com o governo, mas deve votar em Pacheco.

"O rapaz é servidor público federal, de carreira dos Correios. Foi indicação técnica, não política", disse em matéria do O GLOBO, negando qualquer a vinculação com a votação do Senado.

Efraim Filho é ex-integrante da base de Bolsonaro , mas ainda não havia decidido o voto. Mas lista de votos feita do União Brasil o apresenta como eleitor de Pacheco.

Com a eleição, senadores aproveitaram para cobrar cargos ao Palácio do Planalto, já que algumas indicações ainda estava sob negociação com o governo, principalmente a cargo de segundo e terceiro escalação.

A reportagem aponta que Irajá Abreu (PSD-TO) quer a nomeação de um 'afilhado' político na superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Tocantins. O deputado foi procurado, mas comentou a especulação. Porém, a nomeação deve sair nos próximos dias, segundo fontes ligadas ao governo.

União Brasil e PSD indicaram três nomes de ministros do atual governo, mas as legendas não 'bancaram' que todos seus senadores apoiariam Pacheco, como é o desejo do presidente Lula.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) , que é 'fiél' ao Planalto, tentou conter que colegas 'bolsonaristas' debandassem o voto a Marinho, mas não garantiu que todos os 15 senadores do PSD votem em Pacheco. Em seu cálculo é possível garantir 12 senadores.

Mesmo o voto sendo secreto, senadores como o líder do PSD, Nelsinho Trad (MS), Lucas Barreto (AP) e Samuel Araújo (RO) , anunciaram abertamente apoio ao candidato bolsonarista.

No União Brasil, dois senadores confirmaram publicamente voto em Rogério Marinho. São eles, Sergio Moro (PR) e Alan Rick (AC). O senador Davi Alcolumbre (AP), líder da legenda, acredita que pelo menos sete senadores da sigla apoiem a reeleição de Pacheco.

A barganha dos indecisos

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), admitiu que senadores se dizem indecisos às vésperas da votação com a expectativa de liberação de cargos. O senador contou que há parlamentares que querem acelerar as nomeações 'para ficar uma coisa mais certa'.

'Sempre haverá pedido de cargos', disse.

No acompanhamento feito pelo Planalto a vitória e reeleição de Pacheco é certa. Porém, há sempre o risco de mudança de votos e supostas 'traições'. Por isso, o PT se apresenta disposto a negociar, pelo menos, as nomeações antes já rometidas. Caso o vento mude, o governo ainda tem cartas na manga como moeda de troca para conquistar os votos a Pacheco.

Cargos ainda não definidos pelo Governo Lula

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs);

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene);

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam);

Banco da Amazônia;

Dretorias dos Correios e Codevasf.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.