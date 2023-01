Tomaz Silva/Agência Brasil - 21/11/2021 Estudantes chegando para o primeiro dia de prova do Enem, no Rio de Janeiro





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou a data de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023: 5 e 12 de novembro. Os vestibulandos deverão realizar a inscrição entre 8 e 19 de maio para o Enem Regular. O resultado deve ser divulgado em 16 de janeiro de 2024.

O Inep também anunciou que as prova do Enem 2023 - Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e a reaplicação do Enem Regular de 2023 serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O prazo de inscrição é de 9 de outubro a 27 de outubro e o resultado também deve ser disponibilizado em 16 de janeiro de 2024.





Já o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) será aplicado no dia 7 de agosto. As inscrições ocorrem de 22 de maio a 02 de junho de 2023.

