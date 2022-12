Reprodução / Inep - 24.05.2022 Encceja

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) afirmou que os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja ) 2022 serão divulgados no próximo dia 22 de dezembro.

O exame, que foi aplicado no dia 28 de agosto, concede certificação do ensino fundamental ou do ensino médio a quem não terminou essas etapas na idade regular. Na ocasião, mais de mais de 547 mil pessoas fizeram a prova.

Por não ser uma prova com número limitado de "vagas", o Encceja concede a todos os candidatos que tirarem no mínimo 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e nota igual ou menor a 5 na redação o "diploma" na etapa escolar da qual foi direcionada o exame.

Veja abaixo os links para os gabaritos da prova:

Ensino Fundamental

- Ciências naturais

- Matemática

- Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física

- História e geografia

Ensino médio

- Ciências da natureza e suas tecnologias

- Matemática e suas tecnologias

- Linguagens, códigos e suas tecnologias

- Ciências humanas e suas tecnologias

