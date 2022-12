Reprodução/Wikipedia Unesp





A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou a lista de candidatos aprovados da primeira fase do vestibular. A lista de nomes está disponível no site oficial .

A prova da segunda fase será aplicada em 19 de dezembro em 31 municípios de São Paulo e em quatro cidades fora do estado: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). Ao todo, mais de 62 mil estudantes disputam 7.680 vagas, sendo metade delas reservadas a alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública.





O Manual estabelece que candidatos dos cursos do Instituto de Artes, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design também respondam a uma prova de habilidades.

O local de prova da segunda fase e o desempenho da primeira fase podem ser consultados no site da Fundação Vunesp . Os resultados finais serão disponibilizados em 1º de fevereiro de 2023.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Port