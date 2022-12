USP Imagens Jovens prestam vestibular para ingressar na USP

A Fuvest divulgou na noite deste domingo (4) as provas e o gabarito oficial da primeira fase do vestibular de 2023 para ingresso na Universidade de São Paulo ( USP ). Confira aqui .

Cerca de 114 mil candidatos fizeram a inscrição para a realização da prova , que aconteceu na tarde de ontem.

Nesta primeira etapa, os estudantes responderam a 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha, no prazo de cinco horas.

Os candidatos que forem aprovados na primeira fase do vestibular voltam a fazer provas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023.

Protocolos sanitários

Foi realizado um esquema especial com cuidados para a prevenção da Covid-19. Assim como no ano passado, o uso de máscara foi obrigatório durante todo o tempo do exame.

Além disso, estudantes tiveram que apresentar o comprovante do esquema vacinal completo contra a Covid ou atestado médico que contraindique a vacinação.

