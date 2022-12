Reprodução/TV Globo - 05.12.2022 Manifestantes bloquearam a via no Entorno que dá acesso ao Distrito Federal

Nesta segunda-feira (05), manifestantes bloquearam o acesso de Águas Lindas (GO) e Planaltina (GO) a cidade de Brasília .O protesto que começou por volta das 3 horas da madrugada é contra o reajuste no valor da passagem do transporte público no entorno da capital federal.

No momento, os manifestantes aguardam retorno da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana do Distrito Federal) para negociações. As saídas dos ônibus que circulam pelo DF segue bloqueada em Planaltina .

O reajuste foi anunciado na última sexta (2) pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Distrito Federal e começou a ser aplicado neste domingo (4).

Ao todo, os reajustes chegam a até 26%. O maior aumento é na linha que liga Planaltina (GO) ao Plano Piloto de Brasília, que passou de R$ 7,85 para R$ 9,80.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também se manifestou contra o aumento. Nas redes sociais, ele afirmou que não foi consultado pelo governo do DF para definir o reajuste. O governador ainda disse que irá acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) para que a medida seja suspensa.

“O aumento da passagem penaliza 175 mil passageiros que usam essas linhas diariamente”, afirmou o governador. “Temos que promover um debate entre a União, os governos de Goiás e Distrito Federal, conjuntamente com as prefeituras do Entorno, e definir o porcentual de subsídio de cada ente para reduzir o valor da passagem, como fizemos na Região Metropolitana de Goiânia.”

