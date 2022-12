Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil Jair Bolsonaro agita bandeira durante seu discurso como presidente

O deputado federal e tesoureiro nacional do PT, Márcio Macêdo (PT-SE), enviou ao plenário da Câmara um projeto de lei que pede a proibição do uso político de símbolos brasileiros , tais como a bandeira nacional e o hino .

O parlamentar defende que os símbolos nacionais sejam poupados de eventuais "desgastes". Um dos argumentos de Macêdo é, justamente, a associação de símbolos patriótricos ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Macêdo explica que o objetivo é proibir a manipulação de símbolos nacionais independentemente do partido. Com isso, caso o projeto de Lei for aprovado, o presidente eleito Lula (PT) não vai poder fazer o uso da bandeira ou do hino do país em suas propagandas ao longo do próximo mandato.

“O escopo desta proposição é poupar a Bandeira Nacional – e os demais símbolos nacionais – da banalização, do desgaste desnecessário, do uso pelas frações políticas, o qual pode mesmo fazer do símbolo de união signo de divisão” , justifica o deputado .

O texto foi enviado no dia oito de novembro e cita a Copa do Mundo , que ocorre no Catar, como um dos motivos para que haja a departidarização da bandeira.

“É o que temos visto ultimamente nas eleições, quando determinados grupos se utilizam de símbolos nacionais para gerar a divisão entre os brasileiros, propagar o ódio, a discórdia e as notícias falsas, até mesmo para fazer apologia ao nazismo, de cuja derrota o Brasil participou de forma tão heroica em solo europeu, sob o manto de nossa bandeira” , afirmou o petista.

