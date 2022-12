Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2022 MEC recua de bloqueio no orçamento de universidades federais

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) emitiu, nesta quinta-feira (1) um comunicado afirmando que o Ministério da Educação voltou atrás nos bloqueios dos orçamentos de universidades e institutos federais. Os bloqueios haviam sido registrados na segunda-feira (29).

Segundo a União Nacional dos Estudantes (UNE), R$ 1,68 bilhão haviam sido bloqueados pela pasta e R$ 224 milhões seriam retirados das universidades.

A entidade afirmou que o corte orçamentário foi implementado para cumprir a regra do teto de gastos. Em nota, o Ministério da Educação disse que recebeu a notificação do Ministério da Economia a respeito dos bloqueios orçamentários realizados.

Por conta do corte, Universidades federais mineiras como a de Juiz de Fora (UFJF), de Viçosa (UFV) e de Uberlândia (UFU) chegaram a falar sobre uma possível suspensão das aulas.

