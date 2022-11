Reprodução Vestibular Fuvest

A Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest ) exigirá o uso obrigatório de máscaras durante as provas deste ano. A medida foi adotada devido aos aumentos de casos de Covid-19 e Influenza em São Paulo.

A obrigatoriedade vale para os dias da primeira e segunda fase do vestibular.

Segundo o boletim divulgado pela Fiocruz na última semana, 15 estados brasileiros possuem um aumento preocupante das sub variantes da Ômicron, a BQ.1 e BE. 9.

Na quinta-feira (1), o Manual de Biossegurança do Vestibular será divulgado para os participantes.

O vestibular

A primeira fase da Fuvest 2023 acontecerá neste domingo (4) das 13h às 18h. Cerca de 100 mil candidatos vão disputar as 11.147 vagas oferecidas na Universidade de São Paulo (USP ). Nesta primeira etapa, os inscritos deverão responder 90 questões das seguintes disciplinas do ensino médio: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química.

Os locais de prova já foram divulgados e podem ser checados na área do candidato ou no site da Fuvest .

No dia 16 de dezembro será divulgado os convocados para a segunda fase. Ela é composta por questões discursivas que variam de acordo com a carreira escolhida pelo candidato. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023.

A primeira lista de aprovados será anunciada no dia 30 de janeiro de 2023.

Cursos mais concorridos

O curso de Medicina na cidade de São Paulo é a área mais concorrida do ano, com 14.401 inscritos, seguido de Direito (reunindo São Paulo e Ribeirão Preto), com 8.195, e Medicina em Ribeirão Preto com 7.193 inscritos.

