As provas da 1° fase da Fuvest 2023 serão aplicadas neste domingo (4) das 13h às 18h. Cerca de 100 mil candidatos vão disputar as 11.147 vagas oferecidas na Universidade de São Paulo (USP). Nesta primeira etapa, os inscritos deverão responder 90 questões das seguintes disciplinas do ensino médio: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química.

Os locais de prova já foram divulgados e podem ser checados na área do candidato ou no site da Fuvest . O vestibular recomenda a leitura de nove obras em língua portuguesa que serão abordadas nas questões de Português e Literatura.

Veja a lista:

Poemas Escolhidos – Gregório de Matos

Quincas Borba – Machado de Assis

Alguma poesia – Carlos Drummond de Andrade

Angústia – Graciliano Ramos

Mensagem – Fernando Pessoa

Terra Sonâmbula – Mia Couto

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Nove Noites – Bernardo Carvalho

A segunda fase é composta por questões discursivas que variam de acordo com a carreira escolhida pelo candidato. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023.

As demais informações encontram-se no Manual do Candidato .

