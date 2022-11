Foto: Laís Gomes/arquivo pessoal - 20/11/2022 Enem 2022

No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2022 , a prova contou com questões sobre a Covid-19 pela primeira vez. A pandemia já se aproxima do seu terceiro ano no mundo. Ainda, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Organização Mundial da Saúde (OMS) também foram citadas.

O estudante devia responder sobre uma análise do teste PCR, procedimento capaz de detectar a Covid-19 e substâncias poluentes no processo de higienização sanitária do coronavírus.

Neste domingo (20), os participantes realizaram a prova de exatas e ciências da natureza , que engloba as disciplinas de matemática, química, física e biologia. Cada setor teve 45 questões objetivas, totalizando 90 para cada dia do Enem.

Em matemática, a maioria das questões envolviam cálculos e geometria. Em biologia, o exame tratou dos vírus, bactérias, genética e fisiologia. Na área de física, as 15 questões foram divididas entre perguntas sobre calometria e mecânica. Já em química, houve pouca exigência de cálculo e foi cobrado ligações químicas e o ciclo biogeoquímico.

Gabarito

Os gabaritos das provas do primeiro e segundo dia serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 23 de novembro.

A partir do Enem, estudantes podem ser selecionados para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ainda, com os resultados, os candidatos podem ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.