Redação O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro

"Eu sabia tudo, mas só lembrei a resposta depois que entreguei a prova!"

"Parece que quanto mais estudo menos sei!"

Calma!

A ansiedade e o nervosismo assombram milhares de estudantes meses, semanas e, inclusive, no dia do Enem . São sensações que fazem parte da natureza humana , mas se isso te atrapalha de alguma forma é bom criar estratégias para tentar driblar estes sentimentos para que isso não atrapalhe seu estado mental na hora do exame.

Para te ajudar, o iG conversou com a psicóloga Sueli Conte. Ela desenvolve trabalhos voltados para aspectos educacionais e é especializada em psicopedagogia, além de ser mestre em educação e neurociência.

Sueli explica que é essencial o aluno se preparar nos meses que antecedem o exame e, inclusive, manter uma alimentação saudável, praticar atividades de lazer e, claro, estudar, mas tudo na hora certa.

Se preparando para o Enem

A profissional aponta que um dia antes da prova é interessante que o estudante saia um pouco do foco do exame para conseguir relaxar e se manter mentalmente calmo.

"A gente sempre indica pro aluno no dia anterior à prova, ficar tranquilo, escutar uma música, fazer um passeio, fora do foco do Enem...isso vai fazer com que ele consiga estar focado no dia do exame e ter o ritmo daquelas avaliações", explica.

Segundo a psicóloga, é essencial que estudante prepare o material e também siga algumas regrinhas que podem melhorar o seu desempenho no exame. Ela listou cinco, veja:

1. Prepare o material um dia antes

É preparar o material antes do exame, por isso, separe canetas transparentes preta ou azul, leve um lápis e uma borracha pra você fazer um rascunho e deixe um lanche pronto pra você comer durante a avaliação ou depois.

2. Durma bem

Uma noite de sono é uma das grandes aliadas do aprendizado, segundo a psicóloga. É importante que isso seja feito, inclusive, nas semanas que antecedem a prova para que consiga absorver o conteúdo. Segundo ela, durante o sono o cérebro segue trabalhando e é durante a noite que os conteúdos são processados na mente.

3. Cuide da alimentação

É importante que o vestibulando tenha uma alimentação leve e saúdavel tanto antes como durante a prova. Sueli aponta que é necessário evitar comidas pesadas para o aluno ficar mais calmo, já que isso não causará mal-estar e não te atrapalhará na hora da prova deixando até sua mente mais tranquila.

4. Vista roupas confortáveis

Vista-se com roupas leves e confortáveis, nada de salto, mini-saias, calças ou roupas muito justas que podem deixar você e até os outros candidatos desconfortáveis. A psicóloga diz que é interessante lembrar que o estudante esta indo para uma prova e não para uma festa e, além disso, que ficará por horas sentado, por isso, é importante o uso de roupas que te dêem tranquilidade, que sejam confortáveis. O uso de um moletom, um tênis que você já usou e já esteja acostumado, uma calça ou uma bermuda mais larga podem ser uma ótima opção para hora do exame, aponta.

5. Saia de casa com antecedência

Uma das coisas mais importantes apontadas pela psicóloga é sair e casa com antecedência. Segundo a profissional, se você não quer ser o protagonista das famosas matérias dos atrasados do Enem ou chegar com o coração 'saindo pela boca' minutos antes do portão fechar, chegue cedo! Procure pelos locais com antecedência, veja os horários, quanto tempo irá demorar para chegar até o local da prova e não saia em cima da hora.

Na hora da prova

Os vestibulandos em alguns momentos da prova se deparam com questões mais difíceis ou relacionadas a áreas que eles têm pouco conheciemento, o que acaba atraindo o nervosismo na maioria dos casos. Sueli Conte explica que é necessário ter calma nesse momento:

"Muitos ficam nervosos quando começam ler uma questão que não sabem de onde vem, mas sabem que já viram em algum lugar. O que a gente orienta? Vai fazendo as outras, as questões mais fáceis e depois você volta nas questões que exigem mais concentração. É interessante também que o aluno guarde um tempo para ficar mais tranquilo e para que a mente fique mais tranquila para redação", aponta a psicóloga.

Faça breves pausas

É preciso buscar um processo que amenize a tensão no local da prova, já que são horas de exame e isso acaba elevando o cansaço fisíco e mental. Uma dica é fazer pequenas pausas durante o exame, tomar água e respirar. Aproveitar as idas ao banheiro para para andar um pouco e alongar braços e pernas, pescoço, lombar.

