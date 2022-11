Reprodução: Agência Brasil Provas do Enem

O tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será descoberto somente no próximo domingo (13). No entanto, alguns assuntos como envolvendo saúde, educação e tecnologia são os mais cotados para o candidato discorrer sobre.

Historicamente, o Enem buscar levar aos estudantes assuntos atuais, de relevância e de grande impacto para toda a sociedade brasileira. Por isso, os possíveis temas da redação deste ano são:

Desafios diante da queda da cobertura de vacinação infantil no Brasil

Com o foco na vacinação contra a Covid-19, o país teve uma grande baixa nas vacinações infantis nos últimos anos. Doenças erradicadas como a Poliomelite voltaram a preocupar os médicos e o Ministério da Saúde. Por ser um assunto de urgência, os candidatos podem vir a escrever sobre como o Brasil pode elevar os níveis de imunização, principalmente das crianças.

Os impactos econômicos e educacionais durante a pandemia

Além da economia em queda, da aderência significativa do trabalho home office na pandemia e o aumento dos trabalhadores irregulares, o exame também pode cobrar os efeitos e consequências de um ensino à distância. Ainda, soluções para a evasão escolar também pode ser requisitadas na avaliação.

Metaverso: as vantagens e desvantagens de uma vida virtual

Em alta nos últimos meses, o candidato pode ser cobrado sobre quais são as consequências de viver em um mundo virtual e o que pode ser mais atrativo e confortável em um universo inventado.

Fome, a miséria e a insegurança alimentar.

Com a alta da fome durante a pandemia, o Enem pode pedir para que os estudantes apresentem soluções para os problemas ligados a alimentação no Brasil e discorra sobre os fatores motivadores da questão social.

Influenciadores e a cultura do cancelamento

Diante do aumento da cultura do cancelamento no Brasil e no mundo, o exame pode cobrar que o candidato se posicione sobre algum caso em específico e descreva sobre as causas e consequências do problema.

Dia do exame

A redação será realizada no primeiro dia do exame, 13 de novembro, junto às questões de linguagens e ciências humanas. Ela tem peso no resultado final da prova e conta com algumas regras primordiais que, se não cumpridas, podem zerar a nota individual do candidato.

O segundo dia da prova será em 20 de novembro, que serão aplicadas as questões de matemática e ciências da natureza.

