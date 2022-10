Reprodução Vestibular

Encerram hoje (25) as inscrições para o vestibular 2023 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas ( PUC -Campinas). Com as provas agendada s para o dia cinco de novembro, os candidatos têm até às 23h59 desta terça para se inscrever .



A taxa de inscrição para todos os cursos é de R$ 108, com excessão da carreira de Medicina que custa R$ 320.

Vestibular

As provas serão compostas por uma redação e 40 questões objetivas das disciplinas de Biologia, Química, Matemática e Raciocínio Lógico, Física, História, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua Inglesa. A aplicação está marcada para o dia 5 de novembro.

Para todos os candidatos inscritos o cartão de confirmação será disponibilizado à partir do dia 1º de novembro. Neste, o estudante poderá confirmar os endereços e locais das provas.

O resultado será disponibilizado no dia 22 de novembro. Para os convocados, as matrículas devem ser realizadas até o dia 30 do mesmo mês. Já a lista de aprovados para o curso de medicina saíra no dia 15 de dezembro. A primeira chamada da lista de espera será divulgada em quatro de janeiro de 2023.

A PUC-Campinas oferece 5.450 vagas em cursos de graduação das áreas de exatas, humanas e biológicas. Para o curso de Medicina são 120 vagas, 60 para ingresso no primeiro semestre de 2023 e o restante para o segundo semestre.

