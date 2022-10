Pixabay/Creative Commons Em 11 anos, fundo que financia ciência federal perdeu R$ 44 bilhões

A ciência do Brasil perdeu cerca de R$ 44 bilhões nos últimos 11 anos. Desde que o financiamento começou a sofrer cortes maiores, em 2010, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), principal fonte de recursos para o setor no país, começou a perder recursos.

A conclusão foi feita pelo Centro de Estudos Universidade, Sociedade e Ciência da Unifesp. Segundo o relatório, os R$ 44 bilhões saíram do FNDCT e voltaram para o Tesouro Nacional, onde perderam a rubrica de verba da ciência e entraram para o bolo geral de receita da União.

O levantamento feito por Smaili e outros cientistas foi apresentado em um workshop no Rio promovido pelo Instituto Serrapilheira, instituição privada sem fins lucrativos de fomento à ciência.

Os R$ 44 milhões apontados pela investigação são equivalentes a 25 vezes o orçamento do maior e mais caro projeto de infraestrutura científica realizado no país na última década.

Entre as 28 entidades federais que produzem pesquisa no país, incluindo centros de pesquisa de outros ministérios, apenas uma não teve redução de investimento no período: a Fiocruz.



A análise mostra ainda que o investimento nas universidades federais caiu 50% entre 2019 e 2022, chegando a R$ 97,5 milhões em setembro deste ano. Em todo o ano de 2021, foram investidos apenas R$ 129 milhões.

