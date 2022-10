Divulgação - 10.08.2022 Polícia Federal

A Polícia Federal ( PF ) realiza, na manhã desta terça-feira (11), uma operação para investigar um possível acesso e uso indevido de dados de usuários e funcionários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ( Ebserh ). A organização, que é vinculada ao Ministério da Educação , gerencia cerca de 40 hospitais universitários de todo o Brasil.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás , com apoio da superintendência da Polícia Federal do estado.

No ano passado, houve uma denúncia do próprio órgão que relatou o uso de diplomas e certificados falsos por um homem junto à empresa.

Até o momento, segundo apurado pela investigação, o suspeito teria obtido, de forma irregular, várias credenciais de "nível elevado" dentro da área de tecnologia da informação da Ebserh Ainda segundo a PF, ele conseguiu acesso a mais de 100 mil contas de usuários de todo país.

Se confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder pelo crime de uso de documento falso. A corporação também poderá indiciar os criminosos por outros crimes após identificar fim dado às informações coletadas.

As denúncias são investigadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da superintendência da Polícia Federal em Brasília.

