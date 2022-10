Divulgação / Unesp Imagem ilustra o manual do candidato da Unesp

Termina nesta quinta-feira (13), às 23h59, o prazo para estudantes se inscreverem para o vestibular 2023 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) após o prazo ser prorrogado . Para se inscrever é só clicar aqui .

O valor da taxa de inscrição é de R$ 192, no entanto, estudantes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que estejam no último ano do ensino médio ou do EJA podem pedir a redução de 75% da taxa. Os pedidos de redução da taxa de inscrição também valem até hoje.

Os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição já foram recebidos, portanto, o recurso não está mais disponível.

Provas

O vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) é formado por duas etapas.

1ª fase Unesp 2023

Local de prova 1ª fase: 4 de novembro

Provas da 1ª fase: 15 de novembro

Resultado: 5 de dezembro

Conteúdo: Questões objetivas de disciplinas ministradas no ensino médio

2ª fase Unesp 2023

Local de prova 2ª fase: 5 de dezembro

Provas 2ª fase: 19 de dezembro

Resultado: 1º de fevereiro de 2023

Conteúdo: Redação e questões discursivas de acordo com o curso de escolha

Vagas

A Unesp oferece 7.680 vagas para o ano de 2023.

Das oportunidades, 50% serão destinadas ao Sistema de Reservas de Vagas para a Escola Básica Pública (SRVEBP).

Cerca de 3.854 vagas serão reservadas para estudantes que fizeram o ensino médio em escolas públicas. Já pessoas pretas, pardas e indígenas concorrerão a vagas destinadas especificamente a esses grupos.

Há oportunidade de ingresso em 136 cursos de graduação da instituição.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 1º de fevereiro de 2023.

