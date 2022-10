Reprodução/Wikipedia Vestibular Unesp 2023 prorroga as inscrições até quinta-feira

As inscrições para o Vestibular 2023 da Universidade Estadual Paulista ( Unesp ) foram prorrogadas até as 23h59 da próxima quinta-feira (13), com 7.680 vagas em 24 cidades de todas as regiões do estado de São Paulo. Os candidatos podem se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp , onde está disponível o Manual do Candidato, com todas as informações sobre a seleção.

A taxa de inscrição é de R$ 192 e deverá ser paga até o dia 14 de outubro. Quem se cadastrou antes da prorrogação poderá acessar a página da Vunesp e fazer o pagamento até o dia 14, gerando novo boleto ou pagando por meio de cartão de crédito. Segundo a organização do vestibular, a Unesp oferece redução de 75% da taxa aos estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista, deixando a inscrição por R$ 48.

Os resultados dos pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa foram divulgados em 26 de setembro. Os contemplados com a isenção já estão automaticamente inscritos. Os beneficiados com a redução deverão efetuar o pagamento da taxa de R$ 96.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

O calendário da Unesp prevê provas em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo. A primeira fase será realizada em 15 de novembro (feriado nacional). A segunda fase será aplicada em 19 de dezembro (segunda-feira). O resultado final será divulgado em 1º de fevereiro de 2023.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (80), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo “Fale Conosco” do site da Vunesp. Também pode acessar o site da página do vestibular da Unesp ou na página da Unesp.

