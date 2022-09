Reprodução - 30.08.2022 ProUni

Os candidatos pré-selecionados para segunda chamada do ProUni 2022 têm até esta sexta (16) para comprovar as informações. Na última terça-feira (13), o Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para a confirmação.

O calendário já foi alterado algumas vezes devido à instabilidades no sistema de consulta da segunda chamada.

Veja o cronograma atualizado do ProUni:

Comprovação de informações: Até 16/09

Manifestação de interesse na lista de espera: 27 e 28/09

Resultado da lista de espera: 03/10

Comparecimento de candidatos para entrega de documentação: 03 a 07/10

Toda a etapa de comprovação das informações é realizada presencialmente, no entanto, é necessário que o candidato confirme qual forma a instituição de ensino escolhida fará o recebimento dos documentos.

Já os documentos necessários podem ser acessados no Portal Único de Acesso ou por meio das instituições de ensino superior que estão oferecendo as vagas para os futuros universitários.

