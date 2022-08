Reprodução - 30.08.2022 Site do ProUni apresenta instabilidade

Nas redes sociais, candidatos relatam mais de 30 horas de instabilidade no sistema do ProUni. Segundo os internautas, o site não carrega e a mensagem "resultado da 2ª chamada encerrada" aparece na tela.

A lista de selecionados, que era pra ter sido divulgada no dia 22 de agosto foi adiada e só foi ao ar nesta segunda (29). No entanto, milhares de pessoas ainda não conseguiram acessar o sistema. O problema já dura mais de um dia.

Segundo eles, o site https://acessounico.mec.gov.br/ está com problemas quando se clica no botão "Consultar [o resultado do Prouni]", nenhuma página é aberta ou a mesma fica carregando até falhar.

Veja alguns relatos:

A SEGUNDA CHAMADA DO PROUNI ERA PRA TER SAÍDO ONTEM E NÃO SAIU #descasoprouni — hehehelp (@justyank4) August 30, 2022

Eu achando q ia acordar hoje com notícia boa mas pelo visto, os humilhados continuam sendo humilhados 😡😡 Descaso Prouni #descasoprouni — Sei lá (@Luuh_s7) August 30, 2022

Esse tweet foi feito exclusivamente para cobrar UM POSICIONAMENTO DO @meceducacao a respeito do #prouni (Marquem os responsáveis nos comentários e abusem do retweetar) QUEREMOS RESPOSTAS! #descasoprouni — Danyy (@danyellefeer) August 30, 2022

A reportagem do iG procurou o MEC para obter um posicionamento, mas ainda não obteve retorno.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.