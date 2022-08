Marcello Casal/Agência Brasil Mec alterou calendário para segunda chamada após instabilidades no sistema

O Ministério da Educação alterou, nesta terça-feira (30), pela segunda vez no mês de agosto, após instabilidades no sistema, o cronograma de datas para divulgação dos selecionados para segunda chamada do ProUni 2022. A nova publicação deve ocorrer nesta quinta-feira (1º/9).

Na segunda-feira (29), foi liberado o acesso dos candidatos na página do Acesso Único , no entanto, uma instabilidade no sistema fez com que eles não conseguissem acessar a lista de aprovados.



Nas redes sociais, candidatos relatavam mais de 30 horas de instabilidade no sistema do ProUni. Segundo os internautas, o site não carregava e a mensagem "resultado da 2ª chamada encerrada" aparecia na tela.

A reportagem do iG questionou o MEC sobre os problemas relatados pelos estudantes no site https://acessounico.mec.gov.br/ , mas não houve uma resposta satisfatória do órgão. Em resposta, o Ministério da Educação divulgou um novo cronograma para segunda chamada. Veja abaixo:



NOVO CALENDÁRIO

Resultado dos candidatos pré-selecionados: 1 de setembro;

Comprovação de informações: 1 de setembro a 13 de setembro;

Manifestação de interesse na lista de espera: 21 e 22 de setembro;

Divulgação do resultado da lista de espera: 26 de setembro;

Comparecimento dos candidatos para entrega da documentação: 26 de setembro a 30 de setembro.





