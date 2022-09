Divulgação/Antonio Scarpinetti/Unicamp Fachada da Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou a prorrogação das inscrições para Vestibular 2023. O prazo, que anteriormente que seria até o dia 02 de setembro, agora, segue aberto até esta quinta-feira (08). A taxa de inscrição custa R$ 192 e pode ser paga até esta sexta-feira (09).

Provas

As provas do Vestibular 2023 da Unicamp vão ser aplicadas em duas fases. Veja como vai funcionar:

1ª fase - Domingo, 06 de novembro

Prova de conhecimentos gerais com 72 questões objetivas.

2ª fase

Domingo, 11 de dezembro

Prova de redação (com duas propostas de textos);

6 questões discursivas de Língua Portuguesa;

2 questões interdisciplinares em Língua Inglesa (discursivas);

2 questões interdisciplinares de Ciências da Natureza (discursivas).

Segunda-feira, 12 de dezembro

6 questões discursivas de Matemática;

2 questões interdisciplinares de Ciências Humanas (discursivas).

Habilidades específicas

Estas provas serão aplicadas aos candidatos para os cursos de Música, Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança.

Os vestibulandos inscritos em Música deverão enviar material audiovisual entre os dias 19 e 30 de setembro pela internet.

Os demais cursos terão avaliações de habilidades específicas entre 4 e 6 de janeiro de 2023.

Veja o cronograma atualizado:

01/08 a 02/09 - Inscrições (prorrogação até dia 08/09)

09/09 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição

19 a 30/09 - Prova de habilidades especifícas para o curso de Música. 11/11 - Lista de aprovados na prova de habilidades específicas em Música

25/10 - Divulgação de locais da 1ª fase

06/11 - Provas 1ª fase

03/12 - Divulgação dos convocados para 2ª fase e locais de prova da 2ª fase

11 e 12/12 - Provas da 2ª fase

04 a 06/01 de 2023 - Provas de habilidades específicas. Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Dança e Artes Visuais.

06/02 de 2023 - Resultado final da 1ª chamada

07 a 09/02/2023 - Matrículas online da 1ª chamada

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.