Divulgação / Unesp Imagem ilustra o manual do candidato da Unesp

A Universidade Estadual Paulista iniciou, nesta segunda-feira (29), o período para pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição para o vestibular 2023.

O prazo para os pedidos de isenção ou redução do valor de R$ 192,00 vai de 29 de agosto a 4 de setembro de 2022. O cadastramento pode ser feito através do site da Vunesp. Clique aqui.

A primeira fase do vestibular será no dia 15 de novembro, feriado nacional, em 35 cidades. Já a segunda fase será em 19 de dezembro.



Veja quem pode pedir a redução ou isenção da taxa:

Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que tem renda familiar mensal de até R$ 606 ou renda total familiar por mês de até R$3.636.

Quem já concluiu ou que concluirá até 1º de fevereiro de 2023 todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral em escola particular. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) mantida por rede pública também será aceita.

Candidatos interessados em solicitar a redução de 50% da taxa devem fazer o pedido no mesmo período (29 de agosto a 4 de setembro). Para isso a pessoa deve:

Estar matriculado no ensino médio, modalidade equivalente ou curso pré-vestibular;

Possuir remuneração mensal inferior a R$2.424 ou estar desempregado por pelo menos 12 meses até a data da solicitação.

Já os estudantes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que estejam no último ano do ensino médio ou do EJA podem pedir a redução de 75% da taxa. Esses pedidos podem ser feitos entre 5 de setembro até 10 de outubro.



Para mais informações acesse o Manual do Candidato.

